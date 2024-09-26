Пробные 500 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7155 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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