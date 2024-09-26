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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 14,9 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7155 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1987 "Казимир III Великий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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