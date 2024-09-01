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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1987 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1987 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1987 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 69,636,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1987 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2696 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 480 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 10 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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