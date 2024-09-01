Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1987 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1987 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2696 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 480 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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