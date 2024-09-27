Пробные 500 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 14,9 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1987 года "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 410 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2020.
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