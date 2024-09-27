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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 14,9 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1987 года "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 410 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • MARCINIAK (8)
  • Niemczyk (8)
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  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
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Где продать?

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