Пробные 500 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1987 года "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 410 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2020.

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