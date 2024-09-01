Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 373,2 гр
- Чистого золота (11,9867 oz) 372,8268 гр
- Диаметр 70 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3026 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 13000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1987 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск