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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - Пробные 200000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 373,2 гр
  • Чистого золота (11,9867 oz) 372,8268 гр
  • Диаметр 70 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3026 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 13000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 200000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1987 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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