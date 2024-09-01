Пробные 200000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3026 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 13000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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