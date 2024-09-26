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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1987 года MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1987 года MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1987 года MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,0 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1987 года "Чемпионат Европы по футболу 1988" со знаком MW TT. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 460 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 500 злотых 1987 MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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