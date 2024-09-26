Пробные 500 злотых 1987 года MW TT "Чемпионат Европы по футболу 1988". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1987 года "Чемпионат Европы по футболу 1988" со знаком MW TT. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 460 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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