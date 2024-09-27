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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1987 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1987 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1987 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 44,673,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1987 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (4)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (4)
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1987 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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