Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1987 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 44,673,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1987 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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