2 злотых 1987 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1987 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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