Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1987 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1987 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе WDA - MiM за 4300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
1163 $
Цена в валюте аукциона 4300 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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