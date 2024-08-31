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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1987 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1987 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1987 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1987 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе WDA - MiM за 4300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1987 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 2 злотых 1987 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
1163 $
Цена в валюте аукциона 4300 PLN
Польша 2 злотых 1987 MW (Пробные) на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша 2 злотых 1987 MW (Пробные) на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность MS64
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 2 злотых 1987 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 2 злотых 1987 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1987 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 2 злотых 1987 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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