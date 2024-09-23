Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистого золота (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 201
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 980 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
3227 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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