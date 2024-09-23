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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 5000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистого золота (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 201

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 980 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Niemczyk (3)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
2197 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
3227 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 5000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5000 злотых 1987 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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