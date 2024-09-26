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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1985 года MW SW "Белка". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 500 злотых 1985 года MW SW "Белка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1985 года MW SW "Белка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1985 года "Белка" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4690 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 180 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 79 USD
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 610 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1985 "Белка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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