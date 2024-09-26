500 злотых 1985 года MW SW "Белка". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1985 года "Белка" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4690 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 180 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.

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