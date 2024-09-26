Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1985 года MW SW "Белка". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 8,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1985 года "Белка" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4690 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 180 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 79 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 610 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 500 злотых 1985 "Белка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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