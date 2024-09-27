Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1985 года MW "40 лет ООН". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 500 злотых 1985 года MW "40 лет ООН" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1985 года MW "40 лет ООН" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1985 года "40 лет ООН" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7422 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 500 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numis Poland (2)
  • Numismatica Ferrarese (3)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Stare Monety (6)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (11)
  • Wójcicki (7)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PGM
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW "40 лет ООН" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 500 злотых 1985 "40 лет ООН" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1985 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 500 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск