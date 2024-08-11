500 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3884 проданному на аукционе Auction World за 24000 JPY. Торги состоялись 20 апреля 2019.

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