Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 500 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3884 проданному на аукционе Auction World за 24000 JPY. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numis Poland (2)
  • NumisCorner (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (14)
  • Wójcicki (5)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 500 злотых 1985 "Пшемысл II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1985 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 500 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск