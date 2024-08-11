Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 8,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3884 проданному на аукционе Auction World за 24000 JPY. Торги состоялись 20 апреля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Дата 26 апреля 2023
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Дата 16 февраля 2023
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
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Где продать?
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