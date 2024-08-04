Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 7,77 гр
- Чистого золота (0,2496 oz) 7,7622 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3800 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (4)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
618 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2000 злотых 1988 "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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