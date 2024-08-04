2000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3800 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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