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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 7,77 гр
  • Чистого золота (0,2496 oz) 7,7622 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3800 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • WCN (4)
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
618 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1988 "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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