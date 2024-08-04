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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 5000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистого золота (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25500 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
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  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (2)
  • Stack's (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (3)
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1577 $
Цена в валюте аукциона 6800 PLN
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1154 $
Цена в валюте аукциона 4700 PLN
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Goldberg - February 2, 2016
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Goldberg - February 2, 2016
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе GGN - April 17, 1999
Польша 5000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе GGN - April 17, 1999
Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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