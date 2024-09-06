Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1988 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1988 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе WDA - MiM за 5800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
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