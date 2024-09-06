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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1988 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1988 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1988 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1988 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе WDA - MiM за 5800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
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Польша 2 злотых 1988 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 2 злотых 1988 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
1569 $
Цена в валюте аукциона 5800 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
585 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
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