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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1988 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1988 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1988 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 94,651,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1988 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1600 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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