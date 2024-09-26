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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 18,6 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1988 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372785 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2700 PLN. Торги состоялись 13 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis Poland (1)
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  • Wu-eL (1)
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 660 PLN
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
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Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Для продажи 50000 злотых 1988 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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