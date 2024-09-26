Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 18,6 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1988 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372785 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2700 PLN. Торги состоялись 13 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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