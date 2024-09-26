Пробные 50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1988 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372785 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2700 PLN. Торги состоялись 13 июля 2023.

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