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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 200000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 373,2 гр
  • Чистого золота (11,9867 oz) 372,8268 гр
  • Диаметр 70 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 300

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 140000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша 200000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 200000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
50218 $
Цена в валюте аукциона 140000 PLN
Польша 200000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 200000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1988 "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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