200000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 140000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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