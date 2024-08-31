Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 373,2 гр
- Чистого золота (11,9867 oz) 372,8268 гр
- Диаметр 70 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 300
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 140000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Niemczyk (1)
Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1988 "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск