Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,3 гр
- Чистого серебра (0,4654 oz) 14,475 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1988 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW BCH. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5200 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
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