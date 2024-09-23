Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,3 гр
  • Чистого серебра (0,4654 oz) 14,475 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1988 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW BCH. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5200 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50000 злотых 1988 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1988 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 50000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск