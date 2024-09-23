Пробные 50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1988 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW BCH. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5200 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

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