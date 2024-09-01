Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 500 злотых 1988 года MW SW "Ядвига". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,3 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1988 года "Ядвига" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7157 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1800 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 780 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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