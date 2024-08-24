5 злотых 1988 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1988 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе WDA - MiM за 440 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

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