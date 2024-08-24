Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1988 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 18,668,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1988 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе WDA - MiM за 440 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (1)
- Stary Sklep (1)
- Wójcicki (6)
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 злотых 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск