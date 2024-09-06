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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1988 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1988 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1988 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 8,7 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 14,994,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1988 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе WDA - MiM за 375 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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