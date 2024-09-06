Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1988 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1988 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе WDA - MiM за 375 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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