50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50000 злотых 1988 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW BCH. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность PROOF (28) UNC (177) AU (3) XF (4) VF (1) Сохранность (слабы) MS69 (1) MS68 (3) MS67 (8) MS66 (3) MS65 (3) PF70 (1) PF69 (8) PF68 (3) PF67 (3) ULTRA CAMEO (11) Сервис NGC (28) PCG (1) PCGS (4)

Продавец Все фирмы

Aste (1)

Auction World (2)

BAC (16)

Bereska (1)

Coinhouse (4)

CoinsNB (1)

COINSNET (4)

Darabanth (1)

Emporium Hamburg (1)

Ibrahim's Collectibles (1)

Istra Numizmatika d.o.o. (1)

Katz (8)

MARCINIAK (7)

Niemczyk (12)

Numedux (1)

Numismatica Ferrarese (1)

NUMMUS Olomouc (1)

Pesek Auctions (1)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)

Rzeszowski DA (2)

Stare Monety (5)

Stary Sklep (8)

VL Nummus (2)

WCN (25)

WDA - MiM (2)

Wójcicki (101)

Wu-eL (1)

Империя (1)