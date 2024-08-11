Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,3 гр
- Чистого серебра (0,4654 oz) 14,475 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,000,000
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (213)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50000 злотых 1988 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW BCH. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aste (1)
- Auction World (2)
- BAC (16)
- Bereska (1)
- Coinhouse (4)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (4)
- Darabanth (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Istra Numizmatika d.o.o. (1)
- Katz (8)
- MARCINIAK (7)
- Niemczyk (12)
- Numedux (1)
- Numismatica Ferrarese (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Pesek Auctions (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)
- Rzeszowski DA (2)
- Stare Monety (5)
- Stary Sklep (8)
- VL Nummus (2)
- WCN (25)
- WDA - MiM (2)
- Wójcicki (101)
- Wu-eL (1)
- Империя (1)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 11
Где продать?
Для продажи 50000 злотых 1988 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск