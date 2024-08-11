Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50000 злотых 1988 года MW BCH "Юзеф Пилсудский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,3 гр
  • Чистого серебра (0,4654 oz) 14,475 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,000,000
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (213)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50000 злотых 1988 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW BCH. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aste (1)
  • Auction World (2)
  • BAC (16)
  • Bereska (1)
  • Coinhouse (4)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (4)
  • Darabanth (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
  • Katz (8)
  • MARCINIAK (7)
  • Niemczyk (12)
  • Numedux (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stare Monety (5)
  • Stary Sklep (8)
  • VL Nummus (2)
  • WCN (25)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (101)
  • Wu-eL (1)
  • Империя (1)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50000 злотых 1988 MW BCH "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50000 злотых 1988 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1988 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 50000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск