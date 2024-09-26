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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1988 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1988 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1988 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,2 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 96,400,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1988 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 700 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1988 MW на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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