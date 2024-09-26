1 злотый 1988 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1988 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 700 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность PROOF (4) UNC (23) Сохранность (слабы) MS67 (8) MS66 (9) MS65 (4) MS64 (1) MS61 (1) PF68 (3) PF67 (1) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (27)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

MARCINIAK (5)

Niemczyk (4)

Numimarket (2)

Numis Poland (1)

Numisbalt (1)

Stary Sklep (5)

WDA - MiM (6)

Wójcicki (2)