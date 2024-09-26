Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1988 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,2 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 96,400,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1988 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 700 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?
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