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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1988 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 10 злотых 1988 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1988 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 102,493,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1988 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 440 PLN. Торги состоялись 23 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1988 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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