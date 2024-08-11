Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1988 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1988 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 440 PLN. Торги состоялись 23 мая 2021.
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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