10 злотых 1988 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1988 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 440 PLN. Торги состоялись 23 мая 2021.

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