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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,5 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7152 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1200 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1985 "Пшемысл II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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