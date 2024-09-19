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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1985 года MW "40 лет ООН". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1985 года MW "40 лет ООН" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1985 года MW "40 лет ООН" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 17,3 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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