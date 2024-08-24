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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1985 года MW SW "Белка". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1985 года MW SW "Белка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1985 года MW SW "Белка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 16,85 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1985 года "Белка" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1985 "Белка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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