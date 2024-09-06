Пробные 500 злотых 1985 года MW "40 лет ООН". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1985 года "40 лет ООН" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 675 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

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