Пробные 500 злотых 1989 года MW SW "50 лет оборонительной войны". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1989 года "50 лет оборонительной войны" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 575 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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