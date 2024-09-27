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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1989 года MW SW "50 лет оборонительной войны". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1989 года MW SW "50 лет оборонительной войны" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1989 года MW SW "50 лет оборонительной войны" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,7 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1989 года "50 лет оборонительной войны" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 575 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
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