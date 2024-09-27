Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 500 злотых 1989 года MW SW "50 лет оборонительной войны". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,7 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1989 года "50 лет оборонительной войны" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 575 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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