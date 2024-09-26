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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5000 злотых 1989 года MW ET "Торунь - Николай Коперник". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 5000 злотых 1989 года MW ET "Торунь - Николай Коперник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5000 злотых 1989 года MW ET "Торунь - Николай Коперник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Торунь - Николай Коперник" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Numis Poland за 260 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • RedSquare (5)
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  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (7)
  • Wójcicki (5)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе RedSquare - May 18, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе RedSquare - May 18, 2024
Продавец RedSquare
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе RedSquare - March 23, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе RedSquare - March 23, 2024
Продавец RedSquare
Дата 23 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе RedSquare - February 24, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе RedSquare - February 24, 2024
Продавец RedSquare
Дата 24 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Торунь - Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 5000 злотых 1989 "Торунь - Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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