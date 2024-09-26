5000 злотых 1989 года MW ET "Торунь - Николай Коперник". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Торунь - Николай Коперник" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Numis Poland за 260 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2019.

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