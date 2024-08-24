Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные серебряные 5000 злотых Народной Республики - Польша

type-coin
type-coin

5000 злотых 1989

Торунь - Николай Коперник
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW ET Серебро 20,000 0 40
type-coin
type-coin

5000 злотых 1989

Памятники Торуня
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW ET Серебро 20,000 0 29
type-coin
type-coin

5000 злотых 1989

Хенрик Сухарский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW BCH Серебро 25,000 0 45
type-coin
type-coin

5000 злотых 1989

Владислав II Ягайло
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW AWB Серебро. Погрудный портрет 8,000 0 45
type-coin
type-coin

5000 злотых 1989

Владислав II Ягайло
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW SW Серебро. Поясной портрет 2,500 0 45
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Все польские монеты польские монеты номиналом 5000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск