Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные серебряные 5000 злотых Народной Республики - Польша
5000 злотых 1989Торунь - Николай Коперник
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW ET Серебро 20,000 0 40
5000 злотых 1989Памятники Торуня
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW ET Серебро 20,000 0 29
5000 злотых 1989Хенрик Сухарский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW BCH Серебро 25,000 0 45
5000 злотых 1989Владислав II Ягайло
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW AWB Серебро. Погрудный портрет 8,000 0 45
5000 злотых 1989Владислав II Ягайло
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW SW Серебро. Поясной портрет 2,500 0 45
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