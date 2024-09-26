Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5000 злотых 1989 года MW BCH "Хенрик Сухарский". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Хенрик Сухарский" со знаком MW BCH. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1588 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 45 EUR. Торги состоялись 27 мая 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PF68 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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