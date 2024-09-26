5000 злотых 1989 года MW BCH "Хенрик Сухарский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Хенрик Сухарский" со знаком MW BCH. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1588 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 45 EUR. Торги состоялись 27 мая 2011.

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