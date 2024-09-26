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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5000 злотых 1989 года MW BCH "Хенрик Сухарский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 5000 злотых 1989 года MW BCH "Хенрик Сухарский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5000 злотых 1989 года MW BCH "Хенрик Сухарский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Хенрик Сухарский" со знаком MW BCH. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1588 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 45 EUR. Торги состоялись 27 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (12)
  • Wójcicki (4)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW BCH "Хенрик Сухарский" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5000 злотых 1989 "Хенрик Сухарский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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