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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5000 злотых 1989 года MW ET "Памятники Торуня". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 5000 злотых 1989 года MW ET "Памятники Торуня" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5000 злотых 1989 года MW ET "Памятники Торуня" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Памятники Торуня" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2614 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 450 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (10)
  • Wójcicki (6)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW ET "Памятники Торуня" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5000 злотых 1989 "Памятники Торуня" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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