5000 злотых 1989 года MW ET "Памятники Торуня". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Памятники Торуня" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2614 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 450 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

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