5000 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло". Серебро. Погрудный портрет (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW AWB. Серебро. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

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