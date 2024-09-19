Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5000 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло". Серебро. Погрудный портрет (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро. Погрудный портрет
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 8,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW AWB. Серебро. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wu-eL (2)
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 63 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 59 USD
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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