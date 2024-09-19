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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5000 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло". Серебро. Погрудный портрет (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро. Погрудный портрет

Аверс монеты - 5000 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло" Серебро Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5000 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло" Серебро Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: numis poland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW AWB. Серебро. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (2)
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 63 USD
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 59 USD
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 5000 злотых 1989 "Владислав II Ягайло" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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