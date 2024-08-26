5000 злотых 1989 года MW SW "Владислав II Ягайло". Серебро. Поясной портрет (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW SW. Серебро. Поясной портрет. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1592 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 500 EUR. Торги состоялись 27 мая 2011.

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