Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5000 злотых 1989 года MW SW "Владислав II Ягайло". Серебро. Поясной портрет (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро. Поясной портрет

Аверс монеты - 5000 злотых 1989 года MW SW "Владислав II Ягайло" Серебро Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5000 злотых 1989 года MW SW "Владислав II Ягайло" Серебро Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW SW. Серебро. Поясной портрет. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1592 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 500 EUR. Торги состоялись 27 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (2)
  • Heritage (2)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (10)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (3)
  • WCN (8)
  • Wójcicki (4)
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 5000 злотых 1989 MW SW "Владислав II Ягайло" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5000 злотых 1989 "Владислав II Ягайло" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1989 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 5000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск