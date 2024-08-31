Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Тираж UNC 2,544,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW AWB. Никель. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (8)
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 500 злотых 1989 "Владислав II Ягайло" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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