500 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW AWB. Никель. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность PROOF (7) UNC (16) Сохранность (слабы) MS67 (9) MS66 (1) MS65 (5) PF68 (3) PF67 (4) CAMEO (5) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (19) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

COINSNET (4)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (3)

Rzeszowski DA (1)

Stary Sklep (5)

Wójcicki (8)