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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - 500 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло" Никель - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло" Никель - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 2,544,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW AWB. Никель. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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