Пробные 20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Глобус. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1989 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Глобус. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2355 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1425 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность PROOF (21) UNC (3) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) PF69 (3) PF68 (4) ULTRA CAMEO (7) Сервис NGC (7)

Продавец Все фирмы

GGN (1)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (12)

Numimarket (5)

Stary Sklep (2)

Teutoburger (1)

WCN (1)

Wu-eL (1)