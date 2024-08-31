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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Глобус. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Глобус. Никель

Аверс монеты - Пробные 20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Глобус Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Глобус Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 19,2 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1989 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Глобус. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2355 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1425 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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