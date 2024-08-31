Пробные 20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Глобус. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Глобус. Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 19,2 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1989 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Глобус. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2355 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1425 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.
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