200000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52084 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40250 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность PROOF (6) Сохранность (слабы) PF68 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)