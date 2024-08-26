Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 373,2 гр
- Чистого золота (11,9867 oz) 372,8268 гр
- Диаметр 70 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52084 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40250 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Heritage (1)
- Niemczyk (1)
- Stack's (1)
- Stary Sklep (1)
- WCN (1)
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
39413 $
Цена в валюте аукциона 170000 PLN
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
23000 $
Цена в валюте аукциона 23000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1989 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск