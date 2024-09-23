Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1989 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1989 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1616 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 280 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 злотых 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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