Пробные 20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Футболист. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Футболист. Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 18,8 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1989 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Футболист. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
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