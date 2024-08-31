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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Футболист. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Футболист. Никель

Аверс монеты - Пробные 20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Футболист Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Футболист Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 18,8 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1989 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Футболист. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Для продажи 20000 злотых 1989 "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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