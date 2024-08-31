Пробные 20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Футболист. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1989 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Футболист. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность PROOF (26) UNC (14) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) PF69 (3) PF68 (5) PF67 (1) ULTRA CAMEO (8) Сервис NGC (9)

Продавец Все фирмы

GGN (2)

MARCINIAK (5)

Niemczyk (13)

Numimarket (6)

Stary Sklep (6)

Teutoburger (1)

WCN (8)

Wu-eL (1)