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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 7,77 гр
  • Чистого золота (0,2496 oz) 7,7622 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61408 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 1 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (4)
  • Stack's (1)
  • WCN (4)
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
695 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
695 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - April 2, 2020
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - April 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF68 NGC
Цена
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1989 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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