Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 7,77 гр
- Чистого золота (0,2496 oz) 7,7622 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61408 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 1 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (4)
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
695 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
695 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2000 злотых 1989 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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