2000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61408 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 1 апреля 2020.

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