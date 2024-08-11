5000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 22000 PLN. Торги состоялись 2 сентября 2017.

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