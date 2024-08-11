Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4978 oz) 15,4845 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 22000 PLN. Торги состоялись 2 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (6)
- Numimarket (2)
- WCN (4)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1385 $
Цена в валюте аукциона 5600 PLN
Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
1137 $
Цена в валюте аукциона 4900 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5000 злотых 1989 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск