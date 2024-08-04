20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Глобус. Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1989 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Глобус. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1552 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 280 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

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