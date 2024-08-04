20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Глобус. Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Глобус. Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,3 гр
- Чистого серебра (0,4654 oz) 14,475 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1989 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Глобус. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1552 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 280 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.
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