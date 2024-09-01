Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1989 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1989 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2341 проданному на аукционе Stary Sklep за 260 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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