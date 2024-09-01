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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1989 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - 10 злотых 1989 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1989 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 4,27 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 80,800,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1989 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2341 проданному на аукционе Stary Sklep за 260 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Wójcicki (2)
Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1989 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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