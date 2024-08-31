2 злотых 1989 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1989 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5257 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 340 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

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