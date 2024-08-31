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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1989 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1989 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1989 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,71 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 91,494,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1989 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5257 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 340 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS69 GCN
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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