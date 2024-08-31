Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1989 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,71 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 91,494,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1989 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5257 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 340 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS69 GCN
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?
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