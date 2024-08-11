Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1989 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,57 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 49,410,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1989 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1414 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 900 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?
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