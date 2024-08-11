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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1989 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1989 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1989 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,57 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 49,410,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1989 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1414 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 900 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 злотый 1989 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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