Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1989 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1989 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2357 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
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