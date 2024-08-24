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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1989 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 20 злотых 1989 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1989 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,65 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 95,974,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1989 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2357 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
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Польша 20 злотых 1989 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1989 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 20 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 20 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1989 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 20 злотых 1989 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1989 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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