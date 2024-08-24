20 злотых 1989 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1989 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2357 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

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