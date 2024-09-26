Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Футболист. Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Футболист. Серебро

Аверс монеты - 20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Футболист Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20000 злотых 1989 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Футболист Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,3 гр
  • Чистого серебра (0,4654 oz) 14,475 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1989 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Футболист. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (1)
  • Niemczyk (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Russiancoin (5)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (10)
  • Wójcicki (6)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20000 злотых 1989 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1989 "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1989 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 20000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск