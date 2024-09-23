Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1989 года MW SW "50 лет оборонительной войны". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Тираж UNC 10,135,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1989 года "50 лет оборонительной войны" со знаком MW SW. Никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3712 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 800 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 500 злотых 1989 "50 лет оборонительной войны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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