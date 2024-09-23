500 злотых 1989 года MW SW "50 лет оборонительной войны". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1989 года "50 лет оборонительной войны" со знаком MW SW. Никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3712 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 800 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность PROOF (8) UNC (28) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS68 (2) MS67 (18) MS65 (2) MS64 (1) PF69 (2) PF67 (1) PF66 (5) CAMEO (5) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (26) PCGS (5)

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