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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1989 года MW SW "50 лет оборонительной войны". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - 500 злотых 1989 года MW SW "50 лет оборонительной войны" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1989 года MW SW "50 лет оборонительной войны" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 10,135,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1989 года "50 лет оборонительной войны" со знаком MW SW. Никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3712 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 800 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 44 PLN
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW SW "50 лет оборонительной войны" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

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