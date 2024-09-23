Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1975 года JMN. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 2,96 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 30
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1975 года со знаком JMN. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8400 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.
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