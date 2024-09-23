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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1975 года JMN. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1975 года JMN Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1975 года JMN Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,96 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 30

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1975 года со знаком JMN. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8400 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 2 злотых 1975 JMN (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 2 злотых 1975 JMN (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
2439 $
Цена в валюте аукциона 9400 PLN
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 2 злотых 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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