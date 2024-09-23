Пробные 2 злотых 1975 года JMN. Латунь (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1975 года со знаком JMN. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8400 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

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